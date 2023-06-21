Вентиляция в частном доме — это система каналов, по которым происходит перемещение воздушных масс.

В зависимости от расположения этих каналов можно разделить систему вентиляции на наружный и внутренний вариант.

Наружная вентиляция.

При наружной системе вентиляционные каналы располагаются снаружи дома, что позволяет использовать их для естественной вентиляции воздуха.

Такие каналы используются в тех случаях, когда дом не имеет вентшахт или вентканалов, а также когда в доме нет венткамер.

Также наружная вентиляция может быть использована для вентиляции хозяйственных помещений, например, кухни и погреба.

Внутренняя вентиляция.

Внутренняя система вентиляции — это вентиляционные устройства, которые располагаются внутри здания.

Внутреннюю вентиляцию используют как для создания притока свежего воздуха, так и для его вытяжки.

Вентиляция в загородном доме может выполняться двумя способами: естественным и принудительным. Для наружной вентиляции чаще всего используется естественная тяга, которая образуется при разнице температур наружного и внутреннего воздуха или при наличии сквозняков. Она не требует от жильцов затрат энергии, но обеспечивает недостаточную степень очистки воздуха.

Принудительная вентиляция в частном доме обладает более высокими показателями эффективности. Для принудительной тяги используют вентиляторы или дымоходы.

При принудительной вентиляции в канал вентиляционного устройства воздух подается с помощью вентилятора и направляется по воздуховодам в помещения.

Вентилятор может быть как электрическим, так и механическим. Предпочтительней в этом случае механический, т.к. он не требует электроэнергии и не имеет движущихся частей.

При использовании вентилятора с электрическим приводом, необходимо учитывать, что для его работы необходима электрическая сеть напряжением 220В и частотой 50Гц.

Для снижения уровня шума в местах размещения вентиляторов необходимо выполнять звукоизоляцию воздуховодов, а также применять глушители шума, например, в виде ротора со встроенными звукопоглощающими элементами.

Особенности устройства вентиляции в частном доме: