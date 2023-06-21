Вентиляция в частном доме — это система каналов, по которым происходит перемещение воздушных масс.
В зависимости от расположения этих каналов можно разделить систему вентиляции на наружный и внутренний вариант.
Наружная вентиляция.
При наружной системе вентиляционные каналы располагаются снаружи дома, что позволяет использовать их для естественной вентиляции воздуха.
Такие каналы используются в тех случаях, когда дом не имеет вентшахт или вентканалов, а также когда в доме нет венткамер.
Также наружная вентиляция может быть использована для вентиляции хозяйственных помещений, например, кухни и погреба.
Внутренняя вентиляция.
Внутренняя система вентиляции — это вентиляционные устройства, которые располагаются внутри здания.
Внутреннюю вентиляцию используют как для создания притока свежего воздуха, так и для его вытяжки.
Вентиляция в загородном доме может выполняться двумя способами: естественным и принудительным. Для наружной вентиляции чаще всего используется естественная тяга, которая образуется при разнице температур наружного и внутреннего воздуха или при наличии сквозняков. Она не требует от жильцов затрат энергии, но обеспечивает недостаточную степень очистки воздуха.
Принудительная вентиляция в частном доме обладает более высокими показателями эффективности. Для принудительной тяги используют вентиляторы или дымоходы.
При принудительной вентиляции в канал вентиляционного устройства воздух подается с помощью вентилятора и направляется по воздуховодам в помещения.
Вентилятор может быть как электрическим, так и механическим. Предпочтительней в этом случае механический, т.к. он не требует электроэнергии и не имеет движущихся частей.
При использовании вентилятора с электрическим приводом, необходимо учитывать, что для его работы необходима электрическая сеть напряжением 220В и частотой 50Гц.
Для снижения уровня шума в местах размещения вентиляторов необходимо выполнять звукоизоляцию воздуховодов, а также применять глушители шума, например, в виде ротора со встроенными звукопоглощающими элементами.
Особенности устройства вентиляции в частном доме:
- воздуховоды для вентиляции должны быть выполнены из легкого, но прочного материала.
Это может быть негорючая нержавеющая сталь, алюминий или оцинкованная сталь с цинковым покрытием. Для небольших домов можно применять алюминиевые воздуховоды, для больших зданий лучше использовать стальные воздуховоды. В любом случае воздуховод должен быть по возможности герметичным;
- воздуховоды не должны иметь изгибов, в том числе и внутренних;
- вентиляционные каналы должны иметь специальные решетки, чтобы в них не попадали посторонние предметы и насекомые;
- все вентиляционные системы должны быть снабжены фильтрами и хорошо вентилироваться.
В идеале это должны быть отдельные каналы для каждой комнаты.
Однако при установке нескольких вентиляторов в одной комнате, все каналы нужно разделить металлическими перегородками;
- каналы вентиляции не должны располагаться слишком близко к окнам и дверям.