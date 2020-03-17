© Мой загородный дом

Гараж
При выборе конструкции дома, всегда есть в ней место для гаража. Это на самом деле не только место для автомобиля, но и дополнительное место,...
Камин – благородство и роскошь
Вероятно, многие владельцы загородных особняков или дачных домов ещё на стадии планировки спрашивали совета у строителей, какой вид камина лучше подойдёт в гостиной, или...
Дровяные и электрические печи
Печь-каменка – это сердце русской бани. С ее помощью происходит подогрев воздуха в парилке, а также производство пара. Такой печью люди пользуются не одно...
Главное украшение любой бани – это печь. И только правильно ее подобрав, получится создать по настоящему комфортную и уютную атмосферу в бане. Что из себя представляет печь для бани? Обобщенную конструкцию всех видов печей можно представить так: топка; корпус; парогенератор; конвектор. Из...
Патио: что это такое и в чём польза?
Слово «патио» пришло к нам из Испании и переводится как «дом без крыши». Как и в любом другом доме, владелец может установить садовую мебель,...
Последние тенденции в экологичном домостроении
По мере того как люди все больше осознают свое влияние на окружающую среду, строительство экологичных домов становится популярной тенденцией. Последние тенденции в строительстве экологичных...
Как сделать вентиляцию в старом доме? Объясняем шаг за шагом
Строительство нового дома — не малая задача для многих строителей. Однако не будем забывать о владельцах старых домов, которые по разным причинам сосредоточились на...
Современный таунхаус — дом в пригороде с условиями квартиры
Первые таунхаусы были построены в Англии. Они позволили не отказываться от частной собственности и спокойной жизни каждой семье, но при этом решить проблему нехватки...
Кованые ворота
Многие люди мечтают жить в своем собственном доме. У успешных людей сегодня есть шикарные загородные особняки. Чаще всего, закончив строительство дома, хозяева мечтают о...
Эко-стиль в интерьере: с чего начать
При разработке дизайна собственного дома возникает желание позаботиться и об окружающей среде, но при этом создать уют и комфортные условия. На это и направлена...
Канадский коттедж и функциональность: как создать единый стиль
Канадский коттедж – это идеальное место для отдыха вдали от городской суеты. Однако, если вы только что приобрели свой собственный уютный домик, вам может...
Загородный коттедж моей мечты, как выбрать?
Чтобы дом радовал своим внешним видом, и в нём хотелось жить, он должен быть комфортным. Иначе, зачем его покупать, если нет элементарных удобств. Выяснением...
Коттедж из кирпича
Нынче любовь наших потребителей отдана самым разным строительным технологиям - пористому бетону, полистирольной опалубке, натуральному срубу. Но все же, самым востребованным остается кирпичное строительство....
Как построить экодом?
Экологическое строительство является экологически безопасным и позволяет снизить потребление воды и электроэнергии. Прочтите, какие решения стоит внедрить для проектирования экологичного жилого дома. Использование естественного света В...
Загородный дом в скандинавском стиле
Скандинавия – это суровый край с обилием лесов и древесины, что обуславливает наличие большого количества деревянных построек там испокон веков. Простота, демократичность и рационализм...
О деревянных домах
То, что ещё сто – сто пятьдесят лет назад было обыденностью, теперь для многих мечта. Теперь уже не так часто встречается деревянный дом. Но...