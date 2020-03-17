© Мой загородный дом

Главное украшение любой бани – это печь. И только правильно ее подобрав, получится создать по настоящему комфортную и уютную атмосферу в бане. Что из себя представляет печь для бани? Обобщенную конструкцию всех видов печей можно представить так: топка; корпус; парогенератор; конвектор. Из...